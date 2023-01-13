«Никого не ударил»: пассажир авиарейса Бангкок – Москва о драке в самолете Пассажир авиарейса Бангкок – Москва опроверг свое участие в драке на борту самолета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажир самолета Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Бангкока в Москву и совершившего экстренную посадку в Самарканде, заявил, что не участвовал в драке, произошедшей на борту. В беседе с «360» пассажир лайнера Андрей опроверг обвинения, сказав, что во время конфликта находился на своем месте.

Я никого не толкал, никого не ударил, никого не обзывал. Я в этот момент сидел спал. Началась потасовка. Беременная женщина [находилась] в бизнес-классе, не где мы сидели. Первоначально все началось из-за нее, — сообщил пассажир.

По словам пассажира, при вылете от крыла самолета что-то отломилось. Позже Андрей попросил, чтобы его пересадили, рассказал он, но в просьбе было отказано. Тогда пассажир лайнера лег спать, а когда проснулся, на борту уже разгорелся конфликт. Виновницей конфликта Андрей назвал беременную женщину.

Что в тот момент произошло — я не видел, не могу говорить, придумывать и врать. Я видел ор, ругательства и толкания, но я в них не участвовал, — добавил пассажир.

Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот», следующий рейсом Бангкок — Москва, совершил экстренную посадку 12 января в Самарканде. Посадка была совершена из-за беременной женщины, которой стало плохо, когда на борту самолета началась потасовка. Пассажиры еще час ждали, пока найдут багаж девушки. Но после этого им пришлось покинуть самолет и ждать замену борта из-за поломки туалетов.