«Никого не подпускал»: Боярский вспомнил «несказочные» отношения Заворотнюк Боярский рассказал, что Жигунов запрещал ему приближаться к Заворотнюк

Фото: АГН «Москва»

Анастасия Заворотнюк

Актер Михаил Боярский рассказал, что отношения актеров Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова, которые завязались во время съемок сериала «Моя прекрасная няня», были далеки от сказки. Этим он поделился в документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк», который вышел на Первом канале.

Народный артист РСФСР отметил, что актер ревновал Заворотнюк ко всем окружающим. По его словам, Жигунов даже запретил Боярскому приближаться к ней на съемках шоу «Две звезды».

Жигунов никого к ней не подпускал. Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка, — рассказал Боярский.

1 июня Сергей Жигунов прибыл в Покровский женский монастырь в Москве, где проходила церемония прощания с его бывшей возлюбленной Анастасией Заворотнюк, которая скончалась после продолжительной борьбы с раком мозга. Известно, что артисты сблизились на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Роман с экрана перешел и в реальную жизнь. Ради Заворотнюк Жигунов ушел от жены, актрисы Веры Новиковой, но если в сериале герои дошли до ЗАГСа, в реальности этого не случилось. Их отношения продлились с 2006 по 2008 год.

В том же году Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, которому в 2018 году родила дочь Милу. Спортсмен поддерживал супругу во время болезни. По некоторым данным, актриса скончалась на его руках.