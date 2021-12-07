18+

Рубрики

Медиа

Архив

Никогда такого не было и вот опять: Москву накрыл небывалый снегопад
Общество

Никогда такого не было и вот опять: Москву накрыл небывалый снегопад

Москву накрыл небывалый снегопад, какого не было со сталинских времён
15:25, 07 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Никогда такого не было и вот опять — такими словами бывшего премьер-министра РФ и посла на Украине Виктора Черномырдина можно описать то, что происходит в Москве прямо сейчас. 

Синоптики обещают, что за сутки выпадет 20–25% месячной нормы осадков, такого снегопада не было в столице с 1949 года. Синоптики обещают, что закончится удар стихии только к ночи, а то и продолжится до утра 8 декабря. При этом температура воздуха будет колебаться около нуля с заходом в небольшой минус, то есть снег будет мокрым и хорошо прилипать к проводам и  деревьям, вызывая их обрывы и падения соответственно, а видимость на покрытых снегом дорогах может упасть до 500 метров. 

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Уборка снега в городе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Уборка снега в городе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегоплавильная установка

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Уборка снега в городе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Уборка снега в городе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Уборка снега в городе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Уборка снега в городе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео