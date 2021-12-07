Никогда такого не было и вот опять: Москву накрыл небывалый снегопад

Никогда такого не было и вот опять — такими словами бывшего премьер-министра РФ и посла на Украине Виктора Черномырдина можно описать то, что происходит в Москве прямо сейчас.

Синоптики обещают, что за сутки выпадет 20–25% месячной нормы осадков, такого снегопада не было в столице с 1949 года. Синоптики обещают, что закончится удар стихии только к ночи, а то и продолжится до утра 8 декабря. При этом температура воздуха будет колебаться около нуля с заходом в небольшой минус, то есть снег будет мокрым и хорошо прилипать к проводам и деревьям, вызывая их обрывы и падения соответственно, а видимость на покрытых снегом дорогах может упасть до 500 метров.