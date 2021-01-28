Никиту Михалкова заподозрили в «нехороших делах»

https://static.news.ru/photo/dc2a1d06-6227-11eb-a6ec-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почётный адвокат России Александр Островский пожаловался на режиссёра Никиту Михалкова в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ.

Юрист заподозрил Михалкова в «нехороших делах», обвинив в злоупотреблении служебным положением. По его словам, режиссёр направил письмо руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой «помочь уйти от уголовной ответственности его другу-бизнесмену и соседу по имению». Речь идёт о деловом партнёре Михалкова Константине Тувыкине. Известно, что они вместе занимаются виноделием. Юрист отметил, что режиссёр подписался как член Общественного совета СК России, сообщает Telegram-канал Mash.

Островский попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру рассмотреть законность нахождения Михалкова в составе совета и аннулировать его членство, потому что он «использует служебное положение в корыстных целях, решая свои конкретные задачи по бизнесу».

Адвокат добавил, что в конце письма режиссёр благодарит Бастрыкина за предыдущую услугу, а именно за прекращение уголовного преследования банкира Глеба Фетисова из «Моего банка».

Сам Михалков считает, что всё это происходит, чтобы насолить ему из-за передачи «Бесогон ТВ».

Ранее режиссёр Никита Михалков написал заявление в полицию на активистов, разместивших на YouTube ролик о незаконных вырубках леса в Нижегородской области. По утверждению экологов, Михалков имеет к ним непосредственное отношение. Полиция уже возбудила дело по статье «Клевета».

Ролик, возмутивший Михалкова, рассказывает о вырубке ценных пород деревьев в заказнике «Тумботинский» в Павловском районе под Нижним Новгородом. Вырубкой занимается компания ООО «Темино-Лесное», занимающаяся изготовлением мебели. Владельцем фирмы, по данным активистов, является Михалков.

Режиссёр владеет почти 30 га нижегородского леса, что составляет «примерно четверть от китайской вырубки в Томской области, против которой Никита Сергеевич так рьяно выступал», замечают в видеоролике. Кроме того, экологи рассказали, что землю Михалков взял в аренду на 49 лет и платил 277 рублей за вырубку одного кубометра леса, писал NEWS.ru.