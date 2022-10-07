Никита Пресняков назвал фейком сообщения о его мобилизации

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российский актер кино Никита Пресняков

Российский актер и музыкант Никита Пресняков опроверг информацию о его мобилизации. Сообщения о том, что его забрали в военкомат с репетиции, артист назвал фейком.

Ранее источник Пятого канала сообщил, что внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой мобилизован. Собеседник телеканала отметил, что мужчину забрали с репетиции из Московского губернского театра.

В учреждении информацию опровергли. В театре отметили, что Пресняков участвует в спектакле «Безымянная звезда» и посещает репетиции только в те дни, когда занят в постановке.

Позднее Пятый канал удалил опубликованную новость о мобилизации Преснякова.

В конце августа уехавшая из России Пугачева ненадолго вернулась в страну, чтобы отвести своих детей в школу. Однако спустя месяц певица снова покинула родину. Отъезд артистки в Израиль NEWS.ru подтвердила ее подруга Любовь Аксенова. По ее словам, решение Примадонны связано с переживаниями Гарри и Лизы, одноклассники которых стали подшучивать над детьми и донимать их вопросами о местонахождении отца.