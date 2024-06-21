Никита Белых выходит на свободу: чем известен, связь с Навальным, новый суд

Фото: Мария Шевченко/ТАСС

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых выходит на свободу и уже через неделю вновь предстанет перед судом. Кто он такой, за что сидел, как связан с Алексеем Навальным, почему его будут снова судить?

Когда Никита Белых выходит на свободу

Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов рассказал, что срок Белых заканчивается 24 июня. Однако это выходной день, и потому его могут выпустить раньше.

«21 июня в первой половине дня… Выйдет из СИЗО-1 в Кирове», — сказал адвокат РИА Новости.

Никита Белых получил известность как губернатор и председатель правительства Кировской области. Он занимал этот пост с 2009 по 2016 год. До этого он возглавлял партию «Союз правых сил» и был членом президиума Госсовета РФ.

По оценке рейтинга ГосЛюди.ру, Белых в 2010 году был самым популярным политическим блогером в России. Для того чтобы стать губернатором, Белых покинул оппозиционное политическое движение «Солидарность». В 2009–2014 годах Белых был постоянным гостем еженедельной программы «Дневник губернатора» на «Эхе Москвы». На первом своем губернаторском сроке Белых сотрудничал с журналисткой «Эха» Марией Гайдар (позже она стала советником президента Грузии Михаила Саакашвили, а потом и президента Украины Петра Порошенко) и блогером Алексеем Навальным.

Что связывает Белых и Навального, дело «Кировлеса»

Именно при Белых на посту губернатора произошло разбирательство по делу «Кировлеса». По итогам разбирательства 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными в хищении имущества государственного предприятия «Кировлес» в период, когда Навальный работал советником губернатора Белых. Их приговорили к пяти и четырем годам заключения.

Как напоминает «Коммерсант», Навальный работал советником Белых «на общественных началах». По версии следствия, в 2009 году он организовал хищение имущества государственного предприятия «Кировлес». Вступив в сговор с директором «Вятской лесной компании» (ВЛК) Офицеровым и гендиректором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым (которому он представился советником Белых, которым уже официально не был), организовал продажу более 10 тыс. куб. м лесопродукции по заниженной цене. Доследственная проверка в декабре 2010 года оценила ущерб бюджету Кировской области в 1,3 млн руб. Итоговая оценка ущерба превысила 16 млн руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Навальный

Защита Навального настаивала, что в его действиях не было никаких нарушений, власти Кировской области не заявляли об ущербе, а сами Навальный и Офицеров не получили никакой корыстной выгоды. Обвинение настаивало, что ВЛК была лишь «фирмой-прокладкой», которая уже по реальной цене продавала лес конечному покупателю. Уже вскоре реальный срок (пять лет) был заменен на условный. Белых встал на сторону Навального и защищал его в суде. Разбирательства по делу «Кировлеса» шли до 2017 года, привлекались Европейский суд по правам человека и Комитет министров Совета Европы. В итоге условный приговор Навальному остался прежним.

Как Никита Белых оказался в тюрьме

24 июня 2016 года был задержан уже Никита Белых. К тому времени он уже переизбрался на пост губернатора как независимый кандидат с поддержкой партии «Единая Россия».

Задержание произошло в Москве, в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате. В СМИ попали фото губернатора, с растерянным видом сидящего перед пачками евро. Как писал РБК, сумма взятки была €400 тыс. Купюры были меченые, а деньги Белых передал гражданин Германии Юрий Зудхаймер, член совета директоров Нововятского лыжного комбината (НЛК).

Как стало известно в январе 2018 года, Белых попал в поле зрения ФСБ еще до того, как Зудхаймер сообщил, что кировский губернатор требует от него взятку. 2 июня 2016 года он попал на видео в одном из московских кафе, где общался со свидетелем обвинения.

Защита губернатора настаивала на его невиновности: деньги, якобы, «предназначались для нужд города Кирова». Адвокат Сергей Тетерин объявил, что эти деньги были «спонсорской помощью во внебюджетный городской фонд для реконструкции объектов в Кировской области». В СИЗО Белых объявил голодовку. 28 июля президент Путин освободил его от должности губернатора Кировской области «в связи с утратой доверия».

1 февраля 2018 года суд признал Белых виновным в получении взяток и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу свыше 48 млн рублей.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Тома дела экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого во взяточничестве

Почему Белых снова будут судить

В июле 2021 года Белых предъявили новые обвинения: в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло ущерб Кировской области на 740 млн рублей. Дело касалось займов, которые в 2012 и 2015 годах АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК) (принадлежащая правительству области) брала у компании «Уралхим». Позже КРИК обанкротилась, а ее долги взыскал арбитражный суд.

В декабре 2023 года Белых освободили от наказания по этому делу: по одному эпизоду его признали невиновным, а по другому суд назначил 2,5 года тюрьмы и освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Однако и адвокаты, и прокуратура обжаловали приговор — поэтому всего через неделю после выхода на свободу, 28 июня, его снова ждут в суде.

«Он в этом заседании подсудимый, поэтому там его явка необходима. Он планирует там быть», — объяснил адвокат Грохотов.

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