Никасу Сафронову ответили после критики цифрового рубля Бренд-стратег Дяченко назвал странным комментарий Сафронова о логотипе цифрового рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никас Сафронов

Комментарий Никаса Сафронова по поводу логотипа цифрового рубля, мягко говоря, странный, рассказал NEWS.ru бренд-стратег Александр Дяченко. По его словам, чем проще логотип, тем легче его использовать, поэтому усложнять дизайн нет необходимости.

Конечно, художник хотел бы в основе любого логотипа видеть тайную идею, задумку, возможно, вычурность, чтобы он выделялся. Однако это не практичный подход. И не всегда, если мы собираемся строить что-то фундаментальное и долгоиграющее, есть необходимость усложнять, — рассказал Дяченко.

Бренд-стратег отметил, что проанализировав историю мировых брендов, можно увидеть, что большинство компаний имеют простые логотипы, которые могут нарисовать даже школьники. Также эксперт не согласился со словами художника по поводу неправильно подобранных цветов для логотипа.

Помимо трактовки Никаса Сафронова, что красный вызывает страх и опасения, этот цвет символизирует еще и энергию, силу. Он предлагает сделать логотип в пастельных, спокойных тонах, вселяющих надежду, но я предполагаю, что у ЦБ не было желания «вкладывать» надежду в свой цифровой рубль, потому что они уже в нем уверены. Точно также можно сказать, что голубой цвет будет ассоциироваться с хрупкостью и слабостью, поэтому комментарий по поводу психологии выбранных цветов весьма странный, — добавил Дяченко.

Ранее Никас Сафронов назвал примитивным логотип цифрового рубля. По его мнению, оформление получилось не хуже и не лучше, чем у других, а его авторы едва ли изучали психологию восприятия цвета. Сафронов также отметил сходство логотипа с долларом США и песо.