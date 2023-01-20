Никас Сафронов пригласил в гости сбитого депутатом мальчика из Татарска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Мальчик Богдан из Татарска, которого осенью 2022 года на иномарке сбил депутат местного райсовета Сергей Мамонтов, отметил свое семилетие в гостях у художника Никоса Сафронова и его сына Луки. Мать ребенка Светлана рассказала в беседе с «КП — Новосибирск», что все расходы семьи на поездку и экскурсию по Москве Сафроновы взяли на себя.

Поступил звонок от Луки, числа 11-го вечером. Пригласил нас приехать, пока Москва красивая. Мы собрались, все планы отменили. И полетели, — рассказала женщина.

В столице гостям показали Москва-Сити, Храм Христа Спасителя, Красную площадь и сходили вместе на выступление иллюзионистов братьев Сафроновых, а дома у художника Богдан отметил свой день рождения.

Он поводил нас по своей квартире, показал, как выглядит Москва с его балкона, сделал разные подарки, подарил картину. Приготовил небольшой ужин, посидели, поговорили обо всем, — поделилась Светлана.

Сергей Мамонтов сбил ребенка 30 октября. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

После резонансной аварии депутат Сергей Мамонтов выплатил компенсацию в размере одного млн рублей, лишился мандата и был исключен из партии «Единая Россия». Суд согласился на примирение сторон, учитывая, что преступление нетяжкое, но в дело вмешалась прокуратура. Прокурор Новосибирской области Александр Бучман отметил, что Мамонтов оставил ребенка в опасности, даже не зная, в каком состоянии находится мальчик, а выплата компенсации — это была обязанность, а не жест примирения и раскаяния. Теперь депутату грозит до года лишения свободы.