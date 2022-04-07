Dr. Oetker покинет Россию и продаст завод в Белгороде
Немецкая компания Dr. Oetker покинет российский рынок и продаст завод в Белгороде
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
15:01, 08 апреля 2022
Фото: Fotostand / Gelhot via www.imago/Global Look Press
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Немецкий производитель ингредиентов для выпечки Dr. Oetker решил уйти с российского рынка и продать завод в Белгороде, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на официальное заявление компании, которая прославилась смесями и ингредиентами для выпечки, замороженными пиццами и десертами.
Dr. Oetker прекратил весь экспорт в Россию, все инвестиции в дочернюю российскую компанию и всю национальную маркетинговую деятельность, — говорится в сообщении компании.
Как поясняет издание, сразу после начала спецоперации на Украине компания Dr. Oetker прекратила поставлять в Россию пиццу и заморозила все инвестиционные проекты, но предупредить об этом забыла. Официальное заявление компании, на которое ссылается газета, было опубликовано утром 8 апреля. В нём также сказано о том, что завод по производству дрожжей и разрыхлителей в Белгороде будет продан российскому менеджменту.
Компания продает все акции российского Dr. Oetker российским управляющим предприятия, тем самым прекратив всю свою деятельность в России, — добавили в организации.
Ранее французская компания Danone заявила о приостановке всех своих инвестиционных проектов в России, однако информацию о полном закрытии опровергла, отметив, что продолжит удовлетворять потребности россиян в продуктах питания.