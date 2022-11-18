«Никакой политики»: Genotek объяснил исчезновение «украинцев» в паспортах Genotek: графа «украинцы» в генетических паспортах не исчезала, обновились данные

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Графа «украинцы» в генетических паспортах компании Genotek никуда не исчезла, просто специалистами было проведено большое обновление этнического состава, сообщил в разговоре с NEWS.ru директор по коммуникациям фирмы Дмитрий Храпунов. По его словам, после этого в отдельных паспортах произошли изменения ввиду уточнения информации. Источник в компании в свою очередь подчеркнул, что в произошедшем «нет никакой политической подоплеки».

Была проведена большая научная работа. И при уточнении у некоторых людей поменялись параметры. После обновления украинцы стали украинцами, а русские стали русскими. Бывает, что это кому-то не нравится. Это классическая история, ведь люди часто живут с семейными мифами. Однако порой миф красивее реальной ситуации, — отметил Храпунов.

Корреспондент NEWS.ru перепроверил свой генетический паспорт и подтвердил наличие в нем графы «украинец».

Информация об изменениях прежде появилась в Telegram-канале «Кровавая барыня». Отмечалось, что у одного из источников графа «украинец» исчезла. Регион же на сайте был обозначен как «Восточная часть бывшей УССР». При этом в посте говорилось, что другой перепроверивший результаты подписчик заметил, что в его документе все обошлось без изменений. Подчеркивается, что родственники этого человека происходят с Центральной и Западной Украины.