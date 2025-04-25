Обычное подсолнечное масло может стать вашим лучшим помощником в уходе за кухонной раковиной. Этот необычный способ используют профессиональные повара и опытные хозяйки.
Зачем заливать масло в раковину:
- Защита от засоров — тонкая масляная пленка предотвращает прилипание жира к стенкам труб.
- Легкая очистка — масло растворяет старые жировые отложения.
- Дезинфекция — создает барьер для бактерий.
Как правильно применять:
- Раз в неделю выливайте 50–100 мл отработанного масла в слив.
- Оставьте на 15–20 минут.
- Промойте горячей водой (не кипятком!).
Главное, не смешивайте масло с содой — может образоваться пробка, а также не применяйте этот метод чаще 1 раза в неделю. Попробуйте — и ваша раковина всегда будет в идеальном состоянии» — никакой магии и волшебства.
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