«Никакого удивления»: Милонов о клипе геев, обещавших «переделать детей»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов отреагировал на клип хора геев Сан-Франциско. Как рассказал парламентарий Пятому каналу, он уже ничему не удивляется.

В своей песне участники хора поют о том, что намерены «переделать» детей, сделать их толерантными, несмотря на то что родители хотят «уберечь» их.

По словам Милонова, он очень благодарен гей-коллективу за то, что они рассказали, чем занимаются.

Потому что ЛГБТ-движение, как публичное движение, именно для этого и существует. Поэтому это для нас хороший знак, чтобы у нас такого больше не было, — заявил депутат.

Ранее Виталий Милонов сравнил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрить форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу с поддержкой сексуальных меньшинств.