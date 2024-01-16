«Никаких стеснений»: военкор восхитился нововведением в белорусских школах Сладков похвалил Белоруссию за введение уроков по допросу иностранных пленных

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Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале приветствовал введение в белорусских школах занятий, в рамках которых старшеклассники освоят допрос англоговорящих военнопленных. Военкор подчеркнул, что уроки военной подготовки не должны ограничиваться тренировками по сборке-разборке авторужия.

Белорусы, браво. Никаких стеснений и предрассудков. <...> Начальная военная подготовка должна быть современной, интересной, игровой, прикладной. А не нудятина типа 10 уроков по сборке-разборке автомата. Надо включать элементы сетевой стерильности, фактчекинга и так далее, — написал военкор.

Как сообщалось ранее, учащихся 10-11 классов в Белоруссии научат тонкостям военной терминологии США и Великобритании, а также дадут возможность освоить перевод допросов пленных. Такие знания будут даваться старшеклассникам в рамках программы факультатива «Военный перевод» по английскому языку, утвержденной Минобразования республики.

В начале января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2024 году страна может стать плацдармом для тренировки вражеских сил. По его словам, они активизируются в преддверии парламентских и местных выборов, а в полную силу выступят во время голосования на выборах главы государства в 2025 году.