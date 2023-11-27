«Никаких проблем нет»: дирижер о применении ИИ в музыке Дирижер Солдатиков: применение ИИ в музыке даст новые возможности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Применение искусственного интеллекта (ИИ) для генерации музыки даст новые возможности в сфере искусства, заявил дирижер, артист БСО им. П.И. Чайковского Павел Солдатиков. В разговоре с НСН он отметил, что «никаких проблем» в использовании нейросетей нет. По его словам, ИИ смогут использовать не только профессионалы, но и люди, далекие от творчества.

Мне кажется, что никаких проблем нет. ИИ — это, безусловно, хорошо, это новый этап, новые открытия, возможности. Это инструмент, который позволяет и творческим, и нетворческим людям проводить эксперименты, даже если человек не профессионал, — пояснил дирижер.

Он уточнил, что нейросети следует использовать в качестве инструмента. По словам Солдатикова, музыкальные инструменты всегда усложнялись и совершенствовались. Артист напомнил, что музыкальные шедевры остаются популярны с течением времени, если находят отклик в людях. Дирижер подчеркнул, что большую роль играет и то, какую музыку слушает человек. Так, например, некоторые композиции, по его словам, гораздо ярче воспринимаются в живом исполнении.

В части живого исполнения важно, с какого носителя мы музыку слушаем. <...> Созданное искусственным интеллектом может быть хорошо, интересно, оригинально, но будет воспроизводиться миллион раз по одному и тому же сценарию, — заключил Солдатиков.

Чат-бот ChatGPT ранее получил новую функцию и теперь может создавать песни. Нейросеть предлагает ввести жанр музыки и добавить текст песни на любом языке. После этого произойдет подборка музыки, ритма, голоса и манеры исполнения.