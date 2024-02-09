«Никаких прав быть не может»: Медведчук раскрыл отношение США к украинцам Медведчук: в США считают, что у украинцев не должно быть никаких прав и свобод

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Виктор Медведчук

В Вашингтоне считают, что у украинцев не должно быть никаких прав и свобод, а внешнее управление страны должно быть закреплено в конституции, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру». Таким образом он прокомментировал статью в издании Atlantic Council, в которой утверждается, что основной закон страны слишком много гарантирует украинцам.

Получается, что Украине давно пора закрепить в конституции, что она — страна второго сорта и не забегать вперед «зрелых западных демократий с развитой экономикой». По мнению американских кураторов, никаких прав и свобод у украинцев быть не может, единственное их право — умереть в войне с Россией. И они не скрывают этого, а прямо говорят об этом в западной прессе, — заявил Медведчук.

Ранее Медведчук написал, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд ошибок, которые привели его к краху. В частности, речь идет о привлечении непрофессионалов во власть, а также о «переходе на нацистскую идеологию». По мнению политика, привлечение во власть людей «якобы из народа» было зрелищным в плане шоу, но пагубно повлияло на ситуацию с точки зрения интересов государства. История показывает, что смена плохого управляющего класса на случайных людей ничего не решает, добавил он.