«Никаких ожиданий»: Николай Соболев о новом отечественном аналоге YouTube Блогер Соболев: создать аналог YouTube сложно из-за алгоритмов и запаса контента

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Российский блогер Николай Соболев, говоря о создании в РФ нового аналога YouTube, заявил, что необходимость в нем созрела давно, но сделать его будет сложно из-за алгоритмов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что еще одной проблемой реализации идеи стал контент: неясно, как наполнить новую платформу новыми видео, когда как у YouTube их уже огромное количество.

Идейно мы уже давно испытываем необходимость в своем, так скажем, суверенном видеохостинге. Но все упирается в алгоритмизацию и реализацию. Очень сложно сделать хостинг, где так же хорошо, как и на YouTube, будут работать алгоритмы и где есть определенный условно запас видеороликов из архива, который можно просматривать по ключевым запросам, — пояснил Соболев.

Блогер напомнил, что запас контента копился на протяжении последних 17–20 лет. Соболев признался, что пока у него нет каких-либо ожиданий от российского аналога, так как все прошлые попытки провалились.

Поэтому посмотрим, что у них получится. Но все последние попытки, мягко сказать, провалились, поэтому пока ожиданий никаких, — подытожил он.

Ранее депутат ГД Антон Горелкин сообщил, что в июне в России будет представлен еще один аналог видеохостинга YouTube. Он добавил, что пока еще рано говорить о стопроцентной замене зарубежного сервиса.