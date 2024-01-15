«Никакая система не справилась бы»: очевидец о пожаре на складе в Шушарах Сотрудник склада в Шушарах рассказал, что система пожаротушения была исправна

Фото: МЧС РФ

Система пожаротушения на сгоревшем складе Wildberries в Шушарах была исправна, ее смонтировали незадолго до пожара, сообщил NEWS.ru сотрудник склада Андрей Мещеряков, который за несколько минут до возгорания приехал на смену. По его словам, огнетушители в помещении тоже имелись, а вся электропроводка была защищена специальной гофрированной трубой.

Огнетушителей много. Система пожаротушения тоже была, недавно смонтирована. Я думаю, что с таким огнем просто никакая система не справилась бы. С электрикой тоже, на мой взгляд, было нормально. Но электрики на мезонине почти нет: освещение, роутеры да пожарка. Плюс все покрыто гофрой, а она, как известно, не поддерживает горение, да и расположена она по центру проходов, — рассказал Андрей Мещеряков.

Кроме того, по его словам, на мезонине (имеется в виду металлический стеллаж, разделенный на несколько этажей (уровней), между которыми располагаются настилы), где, по многочисленным сообщениям, начался пожар, работает мало сотрудников. Мещеряков отметил, что большинство их сортируют заказы «на земле».

В эти дни на складе в принципе людей не так много, и большая часть работает на земле. На мезонине очень мало людей, к тому же утренняя пересменка. Спуститься там не проблема. Я думаю, что нет пострадавших. Башни соединены, можно легко перейти на другую, лестниц много, — добавил Мещеряков.

Ранее в пресс-службе Wildberries заявили, что продолжаются поиски 16 сотрудников, работавших на складе в Шушарах в день пожара, 13 января. Представители компании уточнили, что сотрудники отправились к пропавшим домой и остаются на связи с их родственниками. При этом поиски осложняются отсутствием у многих мобильных телефонов, которые могли потеряться на складе во время эвакуации.