Никакая духовка не нужна! Сочный минтай в индийском стиле за 20 минут!

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Готовим минтай со шпинатом в индийском стиле! Это ароматное блюдо сочетает нежность минтая с яркими специями и сливочным кокосовым молоком. Готовится быстро, но вкус получается по-настоящему экзотическим!

Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук, имбирь и чеснок до золотистости. Добавьте 2 горсти свежего шпината — он быстро уменьшится в объеме. Всыпьте 1 ч. л. гарам масала и куркумы, прогрейте специи 1 минуту, чтобы раскрылся аромат.

Филе минтая нарежьте кусочками, посолите и аккуратно выложите в сотейник. Залейте 400 мл кокосового молока, доведите до кипения и сразу убавьте огонь. Томите под крышкой 10–12 минут — рыба должна оставаться сочной.

Готовое блюдо подавайте с рисом басмати, украсив дольками лайма. Кокосовое молоко смягчает остроту специй, создавая гармоничный вкус, а шпинат добавляет полезную нотку.

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