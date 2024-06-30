Никаб, травля врача, извинения: как задержали экс-вербовщика ИГ в Дагестане

Дагестанец, который заставил врача извиняться за «исламофобию», задержан силовиками. Что за новый скандал в Дагестане, кого задержали, что о нем известно?

Что произошло в клинике «Альтер-Мед» в Хасавюрте

28 июня Readovka сообщила о скандале в Хасавюрте вокруг никаба (исламского женского головного убора, полностью закрывающего лицо, кроме глаз. — прим. NEWS.ru). Девушка в таком головном уборе пришла на прием в клинику «Альтер-Мед» к эндокринологу Евгении Макеевой. Чуть позже она пожаловалась в соцсетях, что врач якобы отказалась принимать пациентку из-за никаба. В соцсети девушка сравнила «жестокие порядки» в Дагестане с Москвой, где «к такому одеянию относятся с уважением».

За девушку вступились активисты организации «Дело Чести» и блогер Хаджимурад Ханов. Они высказали претензии хозяину клиники «Альтер-Мед», который пообещал «уничтожить» русского врача. В результате через несколько часов под давлением врач записала видео с извинениями и рассказала, что не отказывала девушке в обследовании.

Как реагировали власти

О ситуации в Хасавюрте стало известно главе Дагестана Сергею Меликову. Он встал на сторону врача. Действия Ханова он назвал «нападками некоего псевдообщественника с туманной биографией».

«С чего он решил, что имеет право на основе субъективных фактов оскорблять женщину, которая выполняла свою работу? Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!» — заявил Меликов.

Как задержали скандального блогера из Дагестана

В результате утром 30 июня Ханов был задержан. Это произошло утром. В своем Telegram-канале он рассказал, что к нему «ломятся» силовики. Добровольно открывать дверь он не стал, а подписчикам заявил, что «возможна какая-то провокация».

«Я хочу довести до вас, что не занимался чем-то правонарушительным. Видео, которое было сделано по поводу врача и девушки в никабе, было сделано только для того, чтобы максимально ликвидировать конфликт на религиозной и национальной почве. Я лишь хотел поспособствовать этому, не занимая чью-то сторону», — заверил блогер шепотом на фоне настойчивого стука в дверь.

Ханов объявил, что «при обыске ему могут что-то подкинуть», но он, после того как вернулся в Россию, не занимался ничем противозаконным.

Источник в правоохранительных органах сообщил дагестанскому изданию «Молодежка», что Хаджимурад Ханов был задержан как подозреваемый. По информации Telegram-канала «Спросите у Расула», ему предъявлены обвинения по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).

Чем известен блогер Хаджимурад Ханов

Telegram-кана Baza сообщил, что настоящее имя Ханова — Гаджимурад Атаев. Ранее он жил в Германии, где был имамом мечети Fusillet 33 в берлинском районе Моабит. В 2015 году он был арестован и осужден по обвинениям в вербовке молодежи чеченского происхождения в «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, организация признана террористической, запрещена в РФ). Он активно сотрудничал со следствием, поэтому получил всего 2,5 года тюрьмы. В 2017 году мечеть Fussillet 33 была закрыта: полиция Германии заявила, что мечеть была центром пропаганды ИГ в Германии.

Отбыв наказание, Атаев вернулся в Дагестан, где сменил имя на Хаджимурад Ханов и занялся «популяризацией религиозно-традиционных ценностей» в рамках организации по защите прав мусульман «Дело чести».

Атаев неоднократно попадал в поле зрения СМИ: после погрома в аэропорту Махачкалы «Русская весна» писала о нем как об одном из «спасателей» погромщиков. Ханов-Атаев, наряду с такими звездами, как чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, боец MMA Аскар Аскаров, призывал «проявить милосердие» к задержанным и «не ломать судьбы молодых ребят».

В ноябре 2023 года на стриме Атаев заявил, что «Махачкала — неофициальная столица геев на Кавказе» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). В эфире Атаев заявлял, что в Махачкале есть два гей-клуба в центре города, 85% женщин в Махачкале являются лесбиянками, а также геев много среди спортсменов, в том числе борцов. Впоследствии ему пришлось извиняться за свои слова. Telegram-канал «Осторожно, новости» писал про Атаева, когда в Махачкале пропал гей из Москвы по имени Матвей — блогер утверждал, что «провел рейд по ликвидации гей-притона» и угрожал друзьям молодого человека.

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