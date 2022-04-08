«Ничего не известно»: мать Собчак о получении ею израильского гражданства

Мать российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова заявила, что впервые слышит о получении дочерью израильского гражданства, сообщает издание «Подъём». По её словам, Собчак ездила в Тель-Авив на лечение.

Мне это ничего не известно. Она была в Израиле, ездила по медицинским делам. Но этого я не знаю, — пояснила она.

Ранее израильская газета Haaretz сообщала о том, что Собчак якобы получила израильское гражданство, однако теледива на новости об иностранном гражданстве пока не реагировала, оставив вопрос открытым. В одном из последних выпусков своего шоу на YouTube она подчеркнула, что у неё нет никакого иного гражданства, кроме российского.

4 апреля стало известно о том, что Собчак переоформила квартиру в элитном жилом комплексе в «тихом переулке» московского района Хамовники на совладельца букмекерской конторы «Фонбет» Максима Кирюхина. Отмечается, что бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» продала недвижимость за $10,3 млн (1 млрд рублей на момент продажи).

А 5 апреля светская львица предупредила пользователей о том, что кто-то от её имени рассылает «мутные» предложения по созданию некой партии в России, и случайно проговорилась о возвращении из Израиля. На конец апреля в Москве запланирован бизнес-форум с её участием.