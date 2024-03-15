«Ничего личного»: Собчак назвала необычную черту характера Жириновского Собчак вспомнила, как Жириновский оскорбил ее и потом забыл об этом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вспомнила, как экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский сначала оскорбил ее, а потом вел себя как ни в чем не бывало. Об этом она рассказала в своем новом выпуске «Осторожно: Собчак» на YouTube. По ее словам, для него политика всегда оставалась политикой.

Собчак призналась, что больше всего ей запомнилась встреча с Жириновским на дебатах перед президентскими выборами 2018 года. Тогда, по ее словам, политик позволял себе оскорбительные высказывания. Спустя несколько лет из-за этого Собчак отказалась поехать на интервью с ним, однако он повел себя необычным образом.

Я тогда не решилась поехать, вспоминая наши последние встречи. Но Жириновский как ни в чем не бывало передавал мне привет. Все-таки для него политика всегда была только политикой. Ничего личного, — отметила Собчак.

Ранее российская певица Катя Лель рассказала, что во время последней встречи с Владимиром Жириновским почувствовала, что видит его в последний раз. Она призналась, что увиделась с политиком на празднике, который проходил в Кремле. По ее словам, у нее хорошо работает интуиция. Предчувствие часто подсказывает ей «такие очень тонкие моменты», добавила она.