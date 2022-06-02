Раскритиковавший вокал Брежневой Шахназаров получил ответ Критик Бабичев о вокале Брежневой: «Ничего ахового и патового не заметил»

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Вера Брежнева

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru отреагировал на слова писателя и журналиста Михаила Шахназарова, который раскритиковал вокальные способности певицы Веры Брежневой и отметил, что она не умеет петь без фонограммы. По словам собеседника, у любого артиста бывают удачные и неудачные выступления и любого можно уличить в плохой работе вживую, ссылаясь лишь на одно выступление. Бабичев отметил, что видел номер Брежневой вживую и ничего «ахового и патового» про вокал певицы сказать нельзя.

Сколько людей, столько и мнений. Кому-то нравится такое и кто-то готов деньги заплатить, чтобы насладиться визуалом и любимыми песнями. Я видел пару видео хорошего качества с частных концертов Веры Брежневой. У нее был серьезный музыкальный состав. Она точно работала вживую в тот момент, уж я-то могу определить. Честно говоря, ничего такого ахового и патового не увидел, чтобы ее серьезно критиковать. Возможно, опять же есть лучшие моменты, а есть не очень хорошие, — отметил Бабичев.

Он считает неправильным говорить об артистах в подобном ключе, потому что слушатели не знают, в каком состоянии находится музыкант.

Может быть, он болеет, может, со связками проблемы, переутомление, потому что еще в докоронавирусные времена были большие гастрольные туры, и артист просто из-за накопившейся усталости где-то показывает себя не так ярко. Смотреть и оценивать выступления на снятые на мобильник плохого качества видео — это не лучший вариант. Наверное, чтобы оценивать талант работы артиста вживую, нужно просто прийти на выступление. Желательно не на балконе наблюдать, а непосредственно в центре событий, в месте, где хороший звук, — посоветовал Бабичев.

Как отметил критик, чтобы работать вживую, не нужно обладать суперсерьезными вокальными данными. Музыканту может быть комфортно в своей тональности, но при этом он будет органично смотреться для своей аудитории.

Писатель и журналист Михаил Шахназаров в выпуске YouTube-шоу «Полный Абзац» раскритиковал вокальные способности Брежневой. По его мнению, артистов с Украины целенаправленно завозили в страну, чтобы испортить музыкальный вкус русского человека.

Ранее Бабичев усомнился в том, что Алсу пела под чужую фонограмму на шоу «Маска». По его словам, для человека, который долгое время профессионально занимался вокалом, записать фонограмму для музыкального проекта не составит труда.