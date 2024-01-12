«Ни ям, ни арматуры»: педиатр о том, как выбрать идеальную детскую горку Педиатр Шахвеледов призвал обеспечить детские горки площадкой для торможения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе горки для катания на санках или ледянках родители должны убедиться, что спуск очищен от арматур, веток, камней и прочих препятствий, рассказал NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской КБ Рамил Шахвеледов. Он отметил, что в идеале должна быть длинная площадка для торможения.

Чем младше ребенок, тем более пологим должен быть спуск. Избегайте трамплинов. Горка должна быть без ям, препятствий, с длинной площадкой для торможения, без арматур и веток. Важно помнить, что безопасность ребенка всегда должна быть на первом месте. Поэтому перед прогулкой необходимо убедиться, что ребенок одет по погоде и выбранное место для катания безопасно, — подчеркнул медик.

Ранее врач-педиатр Евгений Тимаков предупредил, что дети начнут чаще болеть в середине января. Он отметил, что в период каникул произойдет стабилизация эпидемиологической ситуации. При этом Тимаков не исключил локальные вспышки заболеваемости в дни школьных каникул. Он пояснил, что это происходит в том числе из-за того, что родители приводят заболевших детей в общественные места.

По словам медика, в настоящее время циркулирует несколько различных вирусов — грипп, коронавирус, метапневмовирус, микоплазменная инфекция, а также риновирусная и парагриппозная инфекции.