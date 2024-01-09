«Ни в коем случае»: терапевт назвала запрещенные действия при травме спины Терапевт Чиркова: при травмах спины человека нельзя шевелить или перемещать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человека, травмировавшего спину, нельзя перемещать или шевелить, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что если пострадавший жалуется на потерю чувствительности, то с высокой долей вероятности речь идет о повреждении спинного мозга.

Если человек, травмировавший спину, жалуется на нарушение чувствительности, с высокой долей вероятности речь идет о повреждении спинного мозга. Необходимо срочно вызвать скорую помощь, обязательно сообщив диспетчеру о характере травмы. До приезда скорой ни в коем случае нельзя пострадавшего двигать и даже шевелить. Необходимо подложить что-то под голову, укрыть, чтобы защитить от холода, и контролировать состояние, — добавила Чиркова.

Ранее тренер Роман Филиппенко предупредил, что отжимания могут привести к травмам и болям в спине, если не соблюдать правильную технику выполнения данного упражнения. Он пояснил, что частыми ошибками, которые допускают начинающие, являются прогиб в пояснице и выпячивание ягодиц. Это может привести к перегрузке спины и плечевого пояса.

Мышцы пресса во время выполнения упражнения должны быть в состоянии напряжения. Филиппенко уточнил, что плечи в исходной позиции должны находиться выше уровня таза, вес необходимо равномерно распределить на руках. Тело при этом следует выпрямить. Новичкам рекомендуется начинать отжиматься, опустившись на колени или сократив количество подходов.