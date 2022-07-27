Ни свободы, ни денег: ЕСПЧ присудил экс-помощнику Фургала €2,7 тыс. от РФ

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ЕСПЧ признал незаконным арест экс-помощника бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрея Карепова и присудил ему компенсацию в €2,7 тыс. Однако, эти деньги Карепов не получит, так как Россия вышла из Совета Европы и отказалась выполнять решения Евросуда, пишет «Коммерсант».

Карепов был арестован Басманным районным судом Москвы по делу Сергея Фургала, вместе с которым его помощник также обвиняется в двух убийствах и покушении. в 2019 году. В ЕСПЧ Карепов пожаловался на «чрезмерную продолжительность предварительного заключения», вместе с ним аналогичные жалобы подали ещё восемь россиян. Суд объединил все эти жалобы в одно некое «дело Кувшинникова», уведомил о жалобах российское правительство для предоставления возражений. А 21 июля рассмотрел весь пакет обращений «в закрытом порядке» и вынес одинаковые решения.

Суд пришёл к выводу о «несоблюдении» рассмотрения дел в «разумные сроки». Также были рассмотрены и частные претензии арестантов, например, слишком долгого ожидания судебных заседаний или содержания в «железных клетках». Претензии были признаны Евросудом обоснованными, а сумма компенсации была рассчитана в зависимости от их количества.

В случае Карепова ЕСПЧ признал, что тот не только «слишком долго» был под арестом, но ещё и взят под него был незаконно. Поэтому стране-ответчику предписано выплатить экс-помощнику Фургала компенсацию в течение трёх месяцев в национальной валюте по курсу на дату расчёта.

Однако, это решение может принести обвиняемому только моральное удовлетворение, так как Россия ещё 15 марта вышла из Совета Европы, а с 11 июня все соответствующие изменения о прекращении исполнения постановления Евросуда были внесены в УПК. Поэтому все решения ЕСПЧ не влекут никаких последствий для заявителей из России.

Ранее фигурант по делу главы Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов жаловался, что его избили конвоиры. Травмы Карепова были зафиксированы в НИИ Склифосовского, факт избиения подтверждён в СИЗО, но при каких обстоятельствах это произошло, не уточнили.