Кривые и крючковатые огурцы — результат нехватки питания! Вот что нужно кинуть в лунку при посадке, чтобы плоды росли ровными и отборными — один к одному. Ни один огурчик не скрутится!
- Древесная зола (1/2 стакана). Источник калия, дефицит этого элемента — главная причина деформации.
- Яичная скорлупа (горсть). Избавит от горечи и обеспечит кальцием для ровной формы.
- Луковая шелуха (горсть). Защитит от болезней и подпитает микроэлементами.
- Еще можете раз в две недели подкармливать их молочной сывороткой (1 л на 10 л воды) для идеальной формы плодов.
Важно: смешивайте добавки с землей, не используйте свежий навоз — он вызывает искривление, поддерживайте равномерный полив.
После такой заправки огурцы будут расти как на дрожжах — ровные, хрустящие и без горчинки!
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