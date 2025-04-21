Ни один огурчик не скрутится: киньте это в лунку — будут ровные, отборные

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Кривые и крючковатые огурцы — результат нехватки питания! Вот что нужно кинуть в лунку при посадке, чтобы плоды росли ровными и отборными — один к одному. Ни один огурчик не скрутится!

Древесная зола (1/2 стакана). Источник калия, дефицит этого элемента — главная причина деформации.

Яичная скорлупа (горсть). Избавит от горечи и обеспечит кальцием для ровной формы.

Луковая шелуха (горсть). Защитит от болезней и подпитает микроэлементами.

Еще можете раз в две недели подкармливать их молочной сывороткой (1 л на 10 л воды) для идеальной формы плодов.

Важно: смешивайте добавки с землей, не используйте свежий навоз — он вызывает искривление, поддерживайте равномерный полив.

После такой заправки огурцы будут расти как на дрожжах — ровные, хрустящие и без горчинки!

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