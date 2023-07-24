«Ни о какой брони не может быть и речи»: Сладков о мобилизации журналистов Военкор Сладков выступил за отправку в зону СВО сотрудников СМИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Журналисты должны выполнять задачи своих редакций в зоне проведения спецоперации по опыту Великой Отечественной войны, написал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Сам он заверил, что готов отправиться на передовую, не рассчитывая на бронь.

Я за то, чтобы и корреспондентов профессиональных СМИ призывать, именно по опыту Великой Отечественной войны, чтобы они работали исключительно для своих редакций, являясь офицерами Минобороны, приписанными к какой-либо группировке. Лично я давно представителям военкомата Москвы заявил, что готов, призыв будет — ни о какой брони не может быть и речи, — заявил Сладков.

Он также поддержал решение повысить возраст пребывания в запасе для капитанов и лейтенантов до 60 лет, а для майоров и полковников — до 65 лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Закон распространяется на россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Предельный возраст для военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола. Вместе с тем на пять лет увеличивается предельный возраст пребывания граждан в мобилизационном резерве: для старших офицеров — с 60 до 65 лет, для младших — с 55 до 60 лет, для имеющих иные звания — с 45 до 55 лет.