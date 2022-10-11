«Ни мудрости, ни ума»: блогер Гоблин о Пугачевой Блогер Гоблин раскритиковал Пугачеву за посты в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков (Гоблин)

Российский блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в эфире радио KP.RU осудил артистку Аллу Пугачеву за заявления в соцсетях. Гоблин назвал чушью высказывания Примадонны, отметив, что на ее посты стыдно смотреть.

Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один. Вот и к Алле Борисовне возраст пришел один — ни мудрости не накоплено, ни ума. Ее поступки схожи с повадками базарной хабалки, — сказал блогер.

Пугачева ранее сообщила о том, что находится в Израиле. На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) она поблагодарила поклонников за оказанную поддержку и пообещала молиться за них.

Певица ранее обрадовалась ненависти со стороны тех, «кого она всегда терпеть не могла». Пугачева написала следующее сообщение: «Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря». По ее словам, они «были холопами, стали рабами».

18 сентября Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она заявила, что солидарна с мужем Максимом Галкиным, «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».