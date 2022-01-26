«Ни капли не удивили»: Навальный про внесение в список террористов

Алексей Навальный, которого включили в список «физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» Росфинмониторинга, прокомментировал в своём Instagram это решение, почеркнув, что он совсем не удивлён. При этом он прошёлся с критикой по российским чиновникам и силовикам.

Сообщили новость: теперь я совсем-совсем террорист. То есть со вчерашнего дня официально внесён в список террористов. Вообще ни капли не удивили. <...> Те, кто в Чечне уже совсем открыто похищают, пытают и убивают людей, — обычные госслужащие с окладом согласно тарифной сетке. Кем же я могу быть в этой системе? Только террористом. Чему тут удивляться? — заявил он.

Особое внимание Навальный уделил похищению жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, обвиняемого в мошенничестве. По информации самого Янгулбаева, Зарему Мусаеву забрали сотрудники правоохранительных органов Республики Чечня, куда её и увезли.

Навальный сравнивает свою историю со инцидентом судьи и подчёркивает, что он «никого не похищал, по снегу не волочил, но по глазам и голосу понятно, что он террорист».

Оппозиционера, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, внесли в список 25 января, вместе с ещё 21 соратником, включая Любовь Соболь, Ксению Фадееву, Лилию Чанышеву и других.

Ранее сообщалось, что комиссия исправительной колонии ИК № 2 во Владимирской области отказалась снимать Навального с учёта как склонного к экстремизму и терроризму. Навальный подавал ряд исков к исправительному учреждению, однако позже от некоторых требований отказался.