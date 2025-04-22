Представьте нежный торт с воздушными коржами и тающей во рту заварной начинкой. А что, если приготовить его без духовки — быстро и просто!? Попробуйте этот рецепт торта наполеон на сковороде. Получается ну очень вкусно!
Ингредиенты:
- 400 г муки;
- 200 г сливочного масла;
- 100 мл воды;
- щепотка соли;
- 500 мл молока;
- 2 яйца;
- 200 г сахара;
- 1 ч. л. ванилина.
Приготовление:
- Коржи. Разотрите масло с мукой до крошки, добавьте воду и замесите тесто. Разделите на восемь шариков, раскатайте тонко и обжарьте на сухой сковороде до золотистости (1−2 минуты с каждой стороны).
- Крем. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, ванилин и постепенно влейте горячее молоко. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Сборка. Промажьте коржи кремом, посыпьте крошкой из обрезков. Дайте торту настояться 6−8 часов — и он станет невероятно нежным!
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