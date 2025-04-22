Представьте нежный торт с воздушными коржами и тающей во рту заварной начинкой. А что, если приготовить его без духовки — быстро и просто!? Попробуйте этот рецепт торта наполеон на сковороде. Получается ну очень вкусно!

Ингредиенты:

  • 400 г муки;
  • 200 г сливочного масла;
  • 100 мл воды;
  • щепотка соли;
  • 500 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 200 г сахара;
  • 1 ч. л. ванилина.

Приготовление:

  1. Коржи. Разотрите масло с мукой до крошки, добавьте воду и замесите тесто. Разделите на восемь шариков, раскатайте тонко и обжарьте на сухой сковороде до золотистости (1−2 минуты с каждой стороны).
  2. Крем. Взбейте яйца с сахаром, добавьте муку, ванилин и постепенно влейте горячее молоко. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.
  3. Сборка. Промажьте коржи кремом, посыпьте крошкой из обрезков. Дайте торту настояться 6−8 часов — и он станет невероятно нежным!

Ранее стало известно, как приготовить торт «Кокосовый остров», который не вредит фигуре.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ