Хотите нежный пирог с консервированными ананасами без долгой возни? Этот рецепт — идеальное решение! С ним у вас получится воздушное тесто с начинкой из сочных фруктов.

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированных ананасов (кольца или кусочки);
  • 3 яйца;
  • 150 г сахара;
  • 200 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 100 мл растительного масла;
  • ванилин или корица по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тесто: взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте масло, муку, разрыхлитель и ванилин.
  2. Форма: смажьте форму, выложите ананасы (если кольца — красиво по кругу).
  3. Выпечка: залейте тесто и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут.

Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой. Можно есть теплым и холодным.

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