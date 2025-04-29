Хотите нежный пирог с консервированными ананасами без долгой возни? Этот рецепт — идеальное решение! С ним у вас получится воздушное тесто с начинкой из сочных фруктов.
Ингредиенты:
- 1 банка консервированных ананасов (кольца или кусочки);
- 3 яйца;
- 150 г сахара;
- 200 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 100 мл растительного масла;
- ванилин или корица по вкусу.
Способ приготовления:
- Тесто: взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте масло, муку, разрыхлитель и ванилин.
- Форма: смажьте форму, выложите ананасы (если кольца — красиво по кругу).
- Выпечка: залейте тесто и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут.
Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой. Можно есть теплым и холодным.
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