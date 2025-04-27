Этот простой в приготовлении пирог станет вашим любимцем. Сочная консервированная горбуша в сочетании с луком и зеленью, залитая воздушным тестом, создает потрясающий вкус и текстуру. Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная начинка внутри — настоящее кулинарное наслаждение!

Ингредиенты:

  • 2 банки консервированной горбуши;
  • 1 стакан муки;
  • 3 яйца;
  • 1/2 стакана молока;
  • 1 луковица;
  • зелень, соль, перец.

Приготовление:

  1. Разомните горбушу вилкой, добавьте мелко нарезанный лук и зелень.
  2. Взбейте яйца с молоком, постепенно всыпьте муку — тесто как на оладьи.
  3. Выложите рыбу в форму, залейте тестом.
  4. Выпекайте 25 минут при 180°C до золотистой корочки.

Подавайте блюдо горячим — пальчики оближете! Пирог по этому простому рецепту можно готовить хоть каждый день.

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