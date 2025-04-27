Нежный пирог с консервированной горбушей: простой рецепт на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот простой в приготовлении пирог станет вашим любимцем. Сочная консервированная горбуша в сочетании с луком и зеленью, залитая воздушным тестом, создает потрясающий вкус и текстуру. Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная начинка внутри — настоящее кулинарное наслаждение!

Ингредиенты:

2 банки консервированной горбуши;

1 стакан муки;

3 яйца;

1/2 стакана молока;

1 луковица;

зелень, соль, перец.

Приготовление:

Разомните горбушу вилкой, добавьте мелко нарезанный лук и зелень. Взбейте яйца с молоком, постепенно всыпьте муку — тесто как на оладьи. Выложите рыбу в форму, залейте тестом. Выпекайте 25 минут при 180°C до золотистой корочки.

Подавайте блюдо горячим — пальчики оближете! Пирог по этому простому рецепту можно готовить хоть каждый день.

Ранее стало известно, как приготовить чесночные пампушки к борщу.