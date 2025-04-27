Этот простой в приготовлении пирог станет вашим любимцем. Сочная консервированная горбуша в сочетании с луком и зеленью, залитая воздушным тестом, создает потрясающий вкус и текстуру. Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная начинка внутри — настоящее кулинарное наслаждение!
Ингредиенты:
- 2 банки консервированной горбуши;
- 1 стакан муки;
- 3 яйца;
- 1/2 стакана молока;
- 1 луковица;
- зелень, соль, перец.
Приготовление:
- Разомните горбушу вилкой, добавьте мелко нарезанный лук и зелень.
- Взбейте яйца с молоком, постепенно всыпьте муку — тесто как на оладьи.
- Выложите рыбу в форму, залейте тестом.
- Выпекайте 25 минут при 180°C до золотистой корочки.
Подавайте блюдо горячим — пальчики оближете! Пирог по этому простому рецепту можно готовить хоть каждый день.
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