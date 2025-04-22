Нежный минтай с хрустящей корочкой: сочная вкуснятина на ужин на раз-два!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим нежный минтай с картошечкой в сметане — домашняя вкуснятина на ужин! Нет ничего уютнее, чем аромат запеченной картошки с рыбой, доносящийся с кухни! Это блюдо — настоящая классика домашней кухни: простое, сытное и такое вкусное, что пальчики оближешь. Минтай получается нежным, картофель — тающим во рту, а сметанная заливка связывает все в гармоничный ансамбль.

500 г филе минтая нарежьте порционными кусочками, посолите и поперчите. 4 средние картофелины очистите и нарежьте кружочками. В форму для запекания выложите слоями: картофель, затем рыбу, сверху — кольца лука. Приготовьте заливку: смешайте 200 г сметаны с 100 мл воды, добавьте щепотку сушеного укропа и чеснока по вкусу. Залейте содержимое формы, посыпьте тертым сыром (по желанию) и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут.

Когда картошка станет мягкой, а сверху появится румяная корочка — блюдо готово! Подавайте прямо в форме, украсив свежей зеленью. Это идеальный ужин для всей семьи — питательный, но не тяжелый, с нежным сливочным вкусом и потрясающим ароматом.

Ранее сообщалось, как приготовить ароматную запеканку с курицей за полчаса.