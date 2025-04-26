Нежные весенние драники с секретом! Быстрый рецепт на завтрак за 15 минут!

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Готовим драники из цукини с тыквой — витаминный взрыв на завтрак! Эти нежные драники с хрустящей корочкой — идеальный способ начать день с пользой. Лёгкие, низкокалорийные и насыщенные витаминами, они особенно хороши весной, когда организм нуждается в свежих вкусах.

Натрите на крупной тёрке цукини и тыкву в равных пропорциях, слегка посолите и оставьте на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем отожмите массу — это сделает драники более плотными. Добавьте яйцо, немного муки или овсяных хлопьев для связки, посыпьте рубленым укропом и чёрным перцем.

Разогрейте сковороду с оливковым маслом, выкладывайте овощную массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте до золотистой корочки с двух сторон под крышкой — так тыква внутри станет особенно нежной.

Подавайте драники со сметаной, греческим йогуртом или авокадо-соусом. Они хороши как в горячем, так и в холодном виде, а их солнечный цвет поднимет настроение даже в пасмурное утро!

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