Нежные котлеты из минтая с манкой: получаются сочные и идеальной формы

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Хотите приготовить нежные рыбные котлеты, которые не развалятся на сковороде? Манка в фарше станет вашим секретным ингредиентом! С ней ваши котлетки получатся очень сочными и идеальной формы.

Ингредиенты:

500 г филе минтая;

1 луковица;

2 ст. л. манки;

1 яйцо;

2 ст. л. майонеза;

соль, перец по вкусу;

панировочные сухари;

масло для жарки.

Пошаговый рецепт:

Пропустите рыбу и лук через мясорубку. Добавьте яйцо, манку, майонез, специи. Тщательно вымесите фарш и оставьте на 15 минут (манка набухнет). Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях Обжаривайте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны.

Манка впитывает лишнюю влагу, делает фарш более плотным, сохраняет сочность внутри и не влияет на вкус. Для золотистой корочки сначала жарьте на сильном огне 1 минуту, затем убавьте.

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