Хотите приготовить нежные рыбные котлеты, которые не развалятся на сковороде? Манка в фарше станет вашим секретным ингредиентом! С ней ваши котлетки получатся очень сочными и идеальной формы.
Ингредиенты:
- 500 г филе минтая;
- 1 луковица;
- 2 ст. л. манки;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. майонеза;
- соль, перец по вкусу;
- панировочные сухари;
- масло для жарки.
Пошаговый рецепт:
- Пропустите рыбу и лук через мясорубку.
- Добавьте яйцо, манку, майонез, специи.
- Тщательно вымесите фарш и оставьте на 15 минут (манка набухнет).
- Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях
- Обжаривайте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны.
Манка впитывает лишнюю влагу, делает фарш более плотным, сохраняет сочность внутри и не влияет на вкус. Для золотистой корочки сначала жарьте на сильном огне 1 минуту, затем убавьте.
Ранее стало известно, как приготовить салат «Королевский» из консервированного лосося.