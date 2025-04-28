Хотите приготовить нежные рыбные котлеты, которые не развалятся на сковороде? Манка в фарше станет вашим секретным ингредиентом! С ней ваши котлетки получатся очень сочными и идеальной формы.

Ингредиенты:

  • 500 г филе минтая;
  • 1 луковица;
  • 2 ст. л. манки;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • соль, перец по вкусу;
  • панировочные сухари;
  • масло для жарки.

Пошаговый рецепт:

  1. Пропустите рыбу и лук через мясорубку.
  2. Добавьте яйцо, манку, майонез, специи.
  3. Тщательно вымесите фарш и оставьте на 15 минут (манка набухнет).
  4. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях
  5. Обжаривайте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны.

Манка впитывает лишнюю влагу, делает фарш более плотным, сохраняет сочность внутри и не влияет на вкус. Для золотистой корочки сначала жарьте на сильном огне 1 минуту, затем убавьте.

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