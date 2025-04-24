Нежные фрикадельки в сливочно-грибном соусе — простое, но изысканное блюдо. Оно идеально подходит для обеда или ужина и обязательно понравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 500 г куриного фарша;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. манки;
  • 300 г шампиньонов;
  • 1 луковица;
  • 200 мл сливок 20%;
  • 2 ст. л. муки.

Пошаговый рецепт:

  1. Фрикадельки: смешайте фарш с яйцом, манкой, солью и перцем. Сформируйте шарики размером с грецкий орех.
  2. Обжарьте фрикадельки на растительном масле 5 минут до золотистой корочки, затем снимите со сковороды.
  3. Соус: на той же сковороде обжарьте мелко нарезанные лук и грибы (5 минут). Добавьте муку, перемешайте, влейте сливки и 100 мл воды.
  4. Верните фрикадельки в соус, тушите под крышкой 15 минут на медленном огне.

Шеф-повара рекомендуют в грибные соусы добавлять 1 ч. л. дижонской горчицы. Тогда ваше блюдо приобретет пикантный вкус.

Ранее стало известно, как приготовить рис с курицей в духовке за полчаса.