Нежные фрикадельки в сливочно-грибном соусе — простое, но изысканное блюдо. Оно идеально подходит для обеда или ужина и обязательно понравится как взрослым, так и детям.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 500 г куриного фарша;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. манки;
- 300 г шампиньонов;
- 1 луковица;
- 200 мл сливок 20%;
- 2 ст. л. муки.
Пошаговый рецепт:
- Фрикадельки: смешайте фарш с яйцом, манкой, солью и перцем. Сформируйте шарики размером с грецкий орех.
- Обжарьте фрикадельки на растительном масле 5 минут до золотистой корочки, затем снимите со сковороды.
- Соус: на той же сковороде обжарьте мелко нарезанные лук и грибы (5 минут). Добавьте муку, перемешайте, влейте сливки и 100 мл воды.
- Верните фрикадельки в соус, тушите под крышкой 15 минут на медленном огне.
Шеф-повара рекомендуют в грибные соусы добавлять 1 ч. л. дижонской горчицы. Тогда ваше блюдо приобретет пикантный вкус.
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