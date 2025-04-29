Сладкий заливной пирог на кефире — это идеальный десерт для любителей выпечки с мягким и воздушным тестом. Пирог получается очень вкусным, с легким кисловатым оттенком, который придает кефир. Он прекрасно подходит для семейных чаепитий и праздников. Готовится быстро, а результат не оставит равнодушным! Вот пошаговый рецепт:
Ингредиенты:
- кефир (лучше жирный) — стакан;
- сахарный песок — стакан;
- яйцо — 2 шт.;
- сода — чайная ложка;
- пшеничная мука — 1,5 стакана;
- подсолнечное масло — 3 столовые ложки;
- ванильный сахар — чайная ложка;
- спелые фрукты или ягоды для начинки — 200 г.
Способ приготовления:
- В глубоком боуле смешайте сахар и яйца миксером до пышности. Отправьте к ним ванильный сахар и продолжайте перемешивать.
- Влейте кефир и растительное масло. Перемешайте до однородности.
- Соду добавьте в смесь, перемешав.
- Постепенно вводите муку, тщательно перемешивая тесто. Оно должно быть по консистенции как сметана.
- Противень или форму для выпечки смажьте маслом и немного посыпьте мукой, чтобы пирог не прилип.
- Вылейте тесто в подготовленную форму. Если хотите, добавьте ягоды или фрукты сверху или в тесто.
- Выпекайте при температуре 180°C около 30−40 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выйти сухой.
- Остудите пирог перед подачей, посыпьте сахарной пудрой для украшения.
В следующий раз попробуйте испечь заливной пирог с творогом — он получится лучше чизкейка.
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