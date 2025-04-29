Сладкий заливной пирог на кефире — это идеальный десерт для любителей выпечки с мягким и воздушным тестом. Пирог получается очень вкусным, с легким кисловатым оттенком, который придает кефир. Он прекрасно подходит для семейных чаепитий и праздников. Готовится быстро, а результат не оставит равнодушным! Вот пошаговый рецепт: