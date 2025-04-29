Сладкий заливной пирог на кефире — это идеальный десерт для любителей выпечки с мягким и воздушным тестом. Пирог получается очень вкусным, с легким кисловатым оттенком, который придает кефир. Он прекрасно подходит для семейных чаепитий и праздников. Готовится быстро, а результат не оставит равнодушным! Вот пошаговый рецепт:

Ингредиенты:

  • кефир (лучше жирный) — стакан;
  • сахарный песок — стакан;
  • яйцо — 2 шт.;
  • сода — чайная ложка;
  • пшеничная мука — 1,5 стакана;
  • подсолнечное масло — 3 столовые ложки;
  • ванильный сахар — чайная ложка;
  • спелые фрукты или ягоды для начинки — 200 г.

Способ приготовления:

  1. В глубоком боуле смешайте сахар и яйца миксером до пышности. Отправьте к ним ванильный сахар и продолжайте перемешивать.
  2. Влейте кефир и растительное масло. Перемешайте до однородности.
  3. Соду добавьте в смесь, перемешав.
  4. Постепенно вводите муку, тщательно перемешивая тесто. Оно должно быть по консистенции как сметана.
  5. Противень или форму для выпечки смажьте маслом и немного посыпьте мукой, чтобы пирог не прилип.
  6. Вылейте тесто в подготовленную форму. Если хотите, добавьте ягоды или фрукты сверху или в тесто.
  7. Выпекайте при температуре 180°C около 30−40 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выйти сухой.
  8. Остудите пирог перед подачей, посыпьте сахарной пудрой для украшения.

В следующий раз попробуйте испечь заливной пирог с творогом — он получится лучше чизкейка.

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