Этот пирог — идеальное сочетание сочной рыбы, ароматных специй и хрустящего теста. Минтай делает начинку нежной и полезной, а золотистая корочка добавляет блюду аппетитный вид.

Ингредиенты:

  • готовое слоеное тесто — 1 пачка;
  • филе минтая — 500 г;
  • лук — 2 шт.;
  • вареные яйца — 2 шт.
  • сметана — 3 ст. л.;
  • зелень.

Способ приготовления:

  1. Тесто: Разморозьте тесто, раскатайте его в пласт и выложите в форму, сделав бортики (оставьте побольше, чтобы завернуть края).
  2. Начинка: филе минтая нарежьте кусочками. Обжарьте лук, смешайте его с рыбой. Добавьте к начинке мелко порезанные яйца, зелень, сметану. Посолите, поперчите.
  3. Выпечка: выложите начинку на тесто, заверните края. Смажьте желтком и выпекайте 35–40 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте теплым — аромат соберет всех за столом! Этот нежнейший пирог хорош и в горячем, и в холодном виде. Попробуйте — это очень простой рецепт.

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