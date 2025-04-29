Нежнейший пирог с минтаем: простой рецепт из пачки слоеного теста

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Этот пирог — идеальное сочетание сочной рыбы, ароматных специй и хрустящего теста. Минтай делает начинку нежной и полезной, а золотистая корочка добавляет блюду аппетитный вид.

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто — 1 пачка;

филе минтая — 500 г;

лук — 2 шт.;

вареные яйца — 2 шт.

сметана — 3 ст. л.;

зелень.

Способ приготовления:

Тесто: Разморозьте тесто, раскатайте его в пласт и выложите в форму, сделав бортики (оставьте побольше, чтобы завернуть края). Начинка: филе минтая нарежьте кусочками. Обжарьте лук, смешайте его с рыбой. Добавьте к начинке мелко порезанные яйца, зелень, сметану. Посолите, поперчите. Выпечка: выложите начинку на тесто, заверните края. Смажьте желтком и выпекайте 35–40 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте теплым — аромат соберет всех за столом! Этот нежнейший пирог хорош и в горячем, и в холодном виде. Попробуйте — это очень простой рецепт.

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