Этот пирог — идеальное сочетание сочной рыбы, ароматных специй и хрустящего теста. Минтай делает начинку нежной и полезной, а золотистая корочка добавляет блюду аппетитный вид.
Ингредиенты:
- готовое слоеное тесто — 1 пачка;
- филе минтая — 500 г;
- лук — 2 шт.;
- вареные яйца — 2 шт.
- сметана — 3 ст. л.;
- зелень.
Способ приготовления:
- Тесто: Разморозьте тесто, раскатайте его в пласт и выложите в форму, сделав бортики (оставьте побольше, чтобы завернуть края).
- Начинка: филе минтая нарежьте кусочками. Обжарьте лук, смешайте его с рыбой. Добавьте к начинке мелко порезанные яйца, зелень, сметану. Посолите, поперчите.
- Выпечка: выложите начинку на тесто, заверните края. Смажьте желтком и выпекайте 35–40 минут при 180 °C до румяной корочки.
Подавайте теплым — аромат соберет всех за столом! Этот нежнейший пирог хорош и в горячем, и в холодном виде. Попробуйте — это очень простой рецепт.
Ранее стало известно, как приготовить быстрый пирог с вареньем за 15 минут.