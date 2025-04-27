Этот нежный, воздушный пирог сочетает пользу творога и сочность яблок. В отличие от классической шарлотки он получается более влажным и менее калорийным.
Ингредиенты:
- 3 яблока;
- 200 г творога (9%);
- 3 яйца;
- 1 стакан муки;
- 1 стакан сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1/2 ч. л. корицы;
- сливочное масло для формы.
Пошаговый рецепт:
- Подготовка. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками.
- Тесто. Взбейте яйца с сахаром до белой пены. Добавьте творог, аккуратно перемешайте. Введите муку с разрыхлителем.
- Сборка. Смажьте форму маслом. Выложите слой яблок, посыпьте корицей. Залейте творожным тестом.
- Выпечка: 40 минут при 180°C. Дайте остыть 15 минут перед подачей.
Творог предотвращает оседание теста и делает пирог воздушным, более полезным и менее калорийным. Попробуйте — это настоящая вкуснятина!
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