Нежная шарлотка с творогом и яблоками: рецепт воздушной вкуснятины

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Этот нежный, воздушный пирог сочетает пользу творога и сочность яблок. В отличие от классической шарлотки он получается более влажным и менее калорийным.

Ингредиенты:

3 яблока;

200 г творога (9%);

3 яйца;

1 стакан муки;

1 стакан сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

1/2 ч. л. корицы;

сливочное масло для формы.

Пошаговый рецепт:

Подготовка. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками. Тесто. Взбейте яйца с сахаром до белой пены. Добавьте творог, аккуратно перемешайте. Введите муку с разрыхлителем. Сборка. Смажьте форму маслом. Выложите слой яблок, посыпьте корицей. Залейте творожным тестом. Выпечка: 40 минут при 180°C. Дайте остыть 15 минут перед подачей.

Творог предотвращает оседание теста и делает пирог воздушным, более полезным и менее калорийным. Попробуйте — это настоящая вкуснятина!

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