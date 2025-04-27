Этот нежный, воздушный пирог сочетает пользу творога и сочность яблок. В отличие от классической шарлотки он получается более влажным и менее калорийным.

Ингредиенты:

  • 3 яблока;
  • 200 г творога (9%);
  • 3 яйца;
  • 1 стакан муки;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/2 ч. л. корицы;
  • сливочное масло для формы.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками.
  2. Тесто. Взбейте яйца с сахаром до белой пены. Добавьте творог, аккуратно перемешайте. Введите муку с разрыхлителем.
  3. Сборка. Смажьте форму маслом. Выложите слой яблок, посыпьте корицей. Залейте творожным тестом.
  4. Выпечка: 40 минут при 180°C. Дайте остыть 15 минут перед подачей.

Творог предотвращает оседание теста и делает пирог воздушным, более полезным и менее калорийным. Попробуйте — это настоящая вкуснятина!

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