https://static.news.ru/photo/31af04d6-6d0e-11ea-87ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский топливный союз, который объединяет независимые АЗС, предложил вернуть автозаправочным станциям право на продажу алкоголя. Такая необходимость вызвана ситуацией с распространением коронавируса, заявил президент организации Евгений Аркуша.

По его словам, это поможет выровнять ситуацию на рынке товаров и услуг.

Мы просим вернуться к вопросу продажи алкоголя на АЗС, потому что мы видим, что сейчас происходит — закрытие торговых центров. Конечно, было бы неплохо [для автовладельцев] всё в одном месте купить, — цитирует Аркушу ТАСС.

Впрочем, спиртные напитки — не единственный такой товар, уточнил он. Перечень предложений включает и другие наименования продукции.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал жителей всего мира отказаться от алкоголя и табачной продукции во время пандемии коронавируса.