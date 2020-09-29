Независимому эксперту не позволили осмотреть тело Тесака

https://static.news.ru/photo/4c446512-022c-11eb-9b31-fa163e074e61_660.jpg Максим Марцинкевич Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Независимому эксперту Елене Кучиной, доказавшей, что сбитый насмерть «пьяный мальчик» из Балашихи был трезвым, не позволили осмотреть тело националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в одном из моргов в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация, что на место Кучина прибыла вместе с адвокатом Иваном Сидоровым. Эксперт приехала, чтобы осмотреть тело Тесака, вокруг смерти которого возникло множество версий, включая предположения об убийстве и доведении до самоубийства. Также Кучина должна была сделать фотографии националиста. Тесака доставили в столицу на прошлой неделе.

Как рассказал журналистам адвокат, о проведении независимой экспертизы они договаривались с замначальника морга.

Мы не хотели вскрывать, потому что по закону не имеем на это права. Нам нужно было только чтобы эксперт осмотрел, сделал фотографии и проводил уже исследования. Но нам сказали, что гроб запечатан, а у сотрудников морга нет полномочий его распечатывать, — цитирует Сидорова телеканал «360».

Эксперт намерена обратиться за разрешением на осмотр в СК РФ.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Туда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву.

21 сентября появились результаты независимой экспертизы, согласно которой Максим Марцинкевич был убит. Об этом свидетельствуют раны на шее и гематомы на руках покойного. По версии Следственного комитета России, Марцинкевич покончил с собой.

Как ранее писал NEWS.ru, семья Марцинкевича получила документы о его смерти. В бумагах указано, что мужчина умер 16 сентября в 00:00. При этом сотрудники изолятора сообщали, что в 06:45 он ещё был жив и отказался от завтрака.