Незаслуженно забытая закуска из нулевых: три начинки для вкуснейших фаршированных яиц

Гости на пороге, а ты хочешь чего-то простого и эффектного? Вари яйца, режь начинку, и у тебя на столе фуршетное ассорти.

Ингредиенты

Яйца крупные — 24 шт., майонез — 160 г, соль — по вкусу, филе лосося на коже — 200 г, икра — 100 г, укроп — 3-4 веточки, сыр эмменталь — 100 г, сливочный сыр — 2 ст. л., зеленый лук — 4-5 перьев, тамбовский окорок — 150 г, красный сладкий перец — 0,5 шт., горчица с зернышками — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала я варю 24 яйца вкрутую — 8 минут после закипания, потом сразу под холодную воду на 5 минут. Чищу, режу пополам, достаю желтки в миску и разминаю их с майонезом. Делю эту массу на три равные части.

Тем временем готовлю лосось: заливаю кипятком в сотейнике, 2 минуты на огне, 10 минут под крышкой — рыба получается нежной и сочной. Снимаю с кожи, разминаю вилкой, смешиваю с первой частью желтковой массы и рубленым укропом.

Для второй начинки тру эмменталь на мелкой терке, добавляю сливочный сыр, зеленый лук и вторую часть желтков — перемешиваю.

Третью начинку делаю из мелко нарезанного окорока и сладкого перца, смешиваю с оставшейся массой и горчицей. Наполняю половинки яиц каждой начинкой горкой, украшаю икрой и зеленью. Все, закуска готова бить рекорды по скорости исчезновения со стола.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сначала я думал, что возиться с тремя начинками слишком долго, но результат того стоил — гости смели все за 10 минут. Меня удивило, как просто сочетается тамбовский окорок с желтком и горчицей: получается плотная сочная начинка, которая не разваливается. Рекомендую выкладывать яйца на листья салата — так они дольше остаются свежими, если вы готовите заранее.