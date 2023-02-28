Newsweek: новые российские подлодки станут проблемой для США и НАТО

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Новые подводные лодки «Император Александр III» и «Красноярск», которые Россия получит до конца 2023 года, станут проблемой для США и НАТО, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Newsweek. Западные эксперты высоко оценивают уровень нового российского вооружения. Научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA) Джеффри Эдмондс отметил, что подлодки остаются главной силой ВМФ России.

Это чрезвычайно мощные платформы, и они не задействованы в конфликте на Украине. Независимо от исхода украинского кризиса российские подводные лодки останутся проблемой для США и НАТО, — заявил Эдмондс.

Ученый добавил, что появление двух новых подлодок на вооружении России не связано с недавней приостановкой участия РФ в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Эксперт подчеркнул, что разработка субмарин началась еще несколько лет назад.

Подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» оснащены улучшенными системами маневрирования и обновленной системой управления оружием, а также имеют более низкий уровнеь шума, чем у их предшественников, пишет издание.

Немецкий аналитик Ян-Фредерик Вендт ранее заявил, что гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» являются «настоящим кошмаром» для западных военных. Он отметил, что главным преимуществом этого оружия является возможность управлять ее полетом даже после того, как снаряд достигает скорости звука. Такая способность делает «Циркон» почти неуязвимым для зенитных систем, подчеркнул аналитик.