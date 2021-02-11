К суду, где рассмотрят дело Навального, приехала скорая помощь

https://static.news.ru/photo/e187fb5a-6cff-11eb-a54d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К зданию Бабушкинского суда Москвы, где в ближайшее время должно состояться рассмотрение уголовного дела оппозиционера Алексея Навального, приехала машина скорой помощи.

В пятницу утром Навального доставили в суд, где продолжится рассмотрение его уголовного дела об оскорблении ветерана. Возле суда усилили меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций. Рассмотрение должно было начаться ещё в августе, однако было отложено из-за отравления оппозиционера.

Как сообщалось, в июне 2020 года Навальный в Twitter репостнул видео, в котором разные публичные люди призывали проголосовать за поправки в Конституцию. Участников ролика, среди которых был и ветеран Игнат Артёменко, он назвал «продажными холуями». СК усмотрел в этом состав преступления по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК).

На прошлой неделе суд успел допросить ветерана, его сиделку и его внука. Сам Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил во лжи внука ветерана Игоря Колесникова: его показания расходились с показаниями сиделки.

Пенсионер при этом утверждает, что не подавал заявление о клевете, но хочет, чтобы Навальный принёс ему публичные извинения. Ему стало плохо во время слушания, и блогер потребовал, чтобы ветерану позволили лечь и снять маску.

NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.