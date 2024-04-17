NEWS.ru принял участие в российско-турецком бизнес-форуме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве прошел российско-турецкий бизнес-форум, который объединил бизнес-представителей двух стран для сотрудничества в новых глобальных условиях. В рамках мероприятия от издания NEWS.ru выступила обозреватель отдела «Политика» Сона Рустамова с докладом «Россия и Турция. Проблемы и вызовы. Почему мы нужны друг другу?». Конференция была организована Школой бизнеса «Синергия» совместно с Ассоциацией экспортеров и импортеров.

На форуме рассмотрели инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества предпринимателей из России и Турции на 2024 год, обсудили вызовы во внешнеэкономических отношениях стран, а также поделились опытом касательно работы с поставщиками. В рамках конференции обсуждались три направления: «Импорт в Россию», «Импорт в Турцию» и «Бизнес-миссия в Турцию: связь с поставщиками».

Для наших предпринимателей крайне важно установить прочные партнерские отношения с представителями бизнес-сообщества Турции. Однако Турция является достаточно сложной страной для российского бизнеса. Так, для выхода на турецкий рынок необходимо учитывать множество факторов: культурные особенности страны, вариативность турецкой лиры, особенности сертификации. Кроме того, Турция может стать новым хабом для выхода российского бизнеса на рынки европейских стран, — отметил руководитель комитета по развитию бизнеса с Турцией, странами Ближнего Востока и Азии Ассоциации экспортеров и импортеров Адиль Акавов.

Ключевыми спикерами форума стали генеральный директор экспортной турецкой компании Алена Бозаджи, специалист по контрактному производству Амур Гаджиев, директор Центра изучения современной Турции Фаридун Усмонов, профессор факультета экономики Стамбульского университета Ариф Явуз, эксперт по международному предпринимательству доктор наук университета TOBB г. Анкара Хаккы Арда Токат и начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

Программа форума позволила участникам подробно изучить вопрос запуска и организации бизнеса в Турции, а также выстроить успешные деловые коммуникации с представителями бизнес-сферы.

Ранее NEWS.ru принял участие в международном форуме искусств Art Russia 2024. Всего участниками мероприятия стали 31 галерея и более 200 художников, скульпторов и экспертов арт-рынка.