NEWS.ru примет участие в премии за вклад в развитие донорства крови NEWS.ru подал заявку на Всероссийскую премию «СоУчастие»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди во время сдачи крови и ее компонентов в Центре крови имени О.К. Гаврилова

NEWS.ru примет участие во Всероссийской премии за вклад и развитие донорства крови и костного мозга «СоУчастие», организованной национальным фондом развития здравоохранения. Прием заявок продлили до 20 апреля. Как отметила директор Национального фонда, заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по донорству крови и костного мозга Елена Стефанюк, организаторы с радостью идут навстречу участникам, которые хотят довести проекты до идеала.

В связи с большим количеством заявок, которые поступают в последние дни перед завершением заявочной кампании, Национальный фонд развития здравоохранения совместно с Координационным советом при ОП РФ по донорству крови и костного мозга, как организаторы премии «СоУчастие», приняли решение о продлении дедлайна подачи заявок, — пояснила Стефанюк.

Участниками премии могут стать сотрудники службы крови, организаторы донорского движения, бизнес-сообщества, НКО, волонтеры и неравнодушные граждане. Конкурс «Формула донорства» включает девять номинаций. Кроме того, учрежден специальный приз «Общественное признание», который вручают за особые заслуги в развитии донорства. Церемония награждения состоится в Москве 3 июня, а шорт-лист будет объявлен в мае.

В Москве ранее прошел российско-турецкий бизнес-форум, который объединил бизнес-представителей двух стран для сотрудничества в новых глобальных условиях. В рамках мероприятия от издания NEWS.ru выступила обозреватель отдела «Политика» Сона Рустамова с докладом «Россия и Турция. Проблемы и вызовы. Почему мы нужны друг другу?».