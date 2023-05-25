NEWS.ru получил награду в конкурсе «Золотой сайт»

Фото: Команда NEWS.ru

25 мая состоялась церемония награждения по итогам конкурса «Золотой сайт и Золотое приложение 2022» в рамках Российского интернет-форума. В 2022 году в конкурсе приняло участие более 500 работ. Новостной портал NEWS.ru получил специальный приз в номинации «Сайт СМИ».

NEWS.ru — одно из авторитетных интернет-медиа в России со взвешенной подачей информации. Оно входит в топ-10 СМИ по цитируемости и топ-30 по читаемости.

Мы каждый день работаем не только над новостями, статьями, но и над нашим сайтом. Приятно, что именно нас выделили, это награда много значит. В 2022 году у нас был редизайн, который в два раза улучшил все показатели сайта NEWS.ru. Мы получили положительный фидбэк от наших читателей. Многие отметили, что интерфейс стал удобнее. Яркие заголовки и самые важные новости России и мира вы можете найти на нашем сайте. А также фото и видео, самый лучший эксклюзивный контент доступен для вас в любое время суток. Над этим работает наша большая и дружная команда. Это маленькая победа каждого из нас, — сказала заместитель главного редактора портала NEWS.ru Анастасия Дубинина.

Всего в рамках премии победителей выбрали в 78 номинациях. Среди них был ряд льготных для благотворительных, некоммерческих организаций и социальных проектов. Проголосовать за любимые сайт и приложение в течение месяца могли обычные пользователи. Параллельно проходило экспертное голосование. Итоги премии были подведены 5 апреля в рамках третьей встречи программного комитета Российского интернет-форума.

Ранее NEWS.ru удостоился первого места на Всероссийской премии «Будем жить!» Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». Лучшими признаны журналистские работы о борьбе с онкологией. Награждение прошло 4 февраля в Государственном Кремлевском дворце в рамках торжественной церемонии, посвященной Международному дню борьбы против рака.