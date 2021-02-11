Невзоров вспомнил, как назвал Мединского козлом

https://static.news.ru/photo/3f2d2fd4-6c72-11eb-8894-96000091f725_660.jpg Фото: Okras/wikipedia.org

Журналист Александр Невзоров рассказал о своей случайной встрече с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.

Этой историей журналист поделился на своём YouTube-канале. Невзоров не сообщил, когда именно произошла встреча с Мединским, но уточнил, что последний в тот период занимал пост министра культуры. Журналист тогда пришёл в музей и направился прямиком в буфет учреждения, минуя выставку.

Там мы встретились. Я смотрю, стоит дирекция музея, стоит Мединский. Я с присущей мне абсолютной тактичностью говорю: «Кто пустил сюда этого козла?» — поделился Невзоров.

По словам журналиста, министр «одряб» после оскорбительной реплики. Окружающие разделили Невзорова и Мединского и увели их друг от друга. Рассказчик не уточнил, были ли у этой встречи какие-либо последствия.

Как сообщал NEWS.ru, Невзоров отказался извиняться за свои слова о Зое Космодемьянской. В эфире радиостанции «Эхо Москвы», он, комментируя фильм «Зоя», заявил, что девушка была «фанатиком, исполнявшим преступный приказ». Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал возбудить уголовное дело в отношении Невзорова из-за этого высказывания.