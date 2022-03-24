Невзоров оценил вероятность своего возвращения в Россию

Обвиняемый в распространении недостоверной информации о действиях ВС России в ходе военной операции на Украине журналист Александр Невзоров высказался о возможном возвращении в РФ. Журналист отметил, что несмотря на сомнения, вероятность его возвращения на родину велика. Его слова приводит Telegram-канал Varlamov News.

Я сейчас как бы в некоторых сомнениях и колебаниях, но у меня всегда было плохо с благоразумием, поэтому я всё-таки, вероятно, вернусь в Россию, — сказал он.

22 марта Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова. Его обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации России на Украине. В частности, в вину ему вменяется распространение фотографий и видео о родильном доме в городе Мариуполе, источниками которых являются украинские СМИ.

В настоящее время журналист находится в Тель-Авиве.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв ранее заявил, что Александру Невзорову организация помогать не будет, так как он, по его словам, не является настоящим журналистом.