Невыносимо вкусно! Печеночный паштет — готовится просто, а семья в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Невыносимо вкусно! Печеночный паштет — готовится просто, а семья в восторге. Этот рецепт перевернет ваше представление о домашних паштетах — нежный, ароматный и без единого грамма химии. Готовится легко, а результат поражает!

Ингредиенты

850 г куриной печени

1 крупная луковица

1 большая морковь

100 г сливочного масла + 50 г для топления

100 мл сливок 20%

Соль, перец — по вкусу

2 ст. л. растительного масла

Приготовление

1. Печень промойте, удалите пленки и жилки.

2. На растительном масле обжарьте лук и морковь до мягкости (5−7 минут).

3. Добавьте печень, тушите под крышкой 15−20 минут на среднем огне.

4. Остудите до теплого состояния, переложите в блендер. Добавьте сливочное масло и сливки, взбейте до гладкой текстуры.

Подавайте в керамической посуде, залив растопленным маслом. Храните в холодильнике до пяти дней или заморозьте порционно.

Ранее мы делились рецептом, который вас удивит. Никто не поверит, что этот паштет из чечевицы и без мяса!