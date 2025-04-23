Невыносимо вкусно! Печеночный паштет — готовится просто, а семья в восторге. Этот рецепт перевернет ваше представление о домашних паштетах — нежный, ароматный и без единого грамма химии. Готовится легко, а результат поражает!
Ингредиенты
- 850 г куриной печени
- 1 крупная луковица
- 1 большая морковь
- 100 г сливочного масла + 50 г для топления
- 100 мл сливок 20%
- Соль, перец — по вкусу
- 2 ст. л. растительного масла
Приготовление
1. Печень промойте, удалите пленки и жилки.
2. На растительном масле обжарьте лук и морковь до мягкости (5−7 минут).
3. Добавьте печень, тушите под крышкой 15−20 минут на среднем огне.
4. Остудите до теплого состояния, переложите в блендер. Добавьте сливочное масло и сливки, взбейте до гладкой текстуры.
Подавайте в керамической посуде, залив растопленным маслом. Храните в холодильнике до пяти дней или заморозьте порционно.
Ранее мы делились рецептом, который вас удивит. Никто не поверит, что этот паштет из чечевицы и без мяса!